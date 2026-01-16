Yeni Şafak
Almanya'ya dönmüştü! Can Armando Güner gerçeği ortaya çıktı

Almanya'ya dönmüştü! Can Armando Güner gerçeği ortaya çıktı

11:0916/01/2026, Cuma
G: 16/01/2026, Cuma
Galatasaray'la transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a gelen Can Armando Güner, apar topar Almanya'ya dönmüştü. Genç futbolcunun transferindeki son gelişmeler ortaya çıktı.

Galatasaray, geçtiğimiz hafta İstanbul'a getirdiği Can Armando Güner ile anlaşmaya vardı. Borussia Mönchengladbach ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan 18 yaşındaki oyuncu, FIFA'lık olmamak için Almanya'ya döndü ve kulübünün U19 Takımı ile antrenmanlara başladı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, cüzi bir bonservis bedeli karşılığında oyuncuyu ocak ayında kadrosunu katmak istiyor. Mönchengladbach, anlaşmaya yanaşmazsa Can Armando sezon sonunda Galatasaray'a katılacak.

Öte yandan genç oyuncunun, sarı kırmızılı yetkililer Abdullah Kavukcu ve Fatih Demireli'yi sosyal medya hesabından takibe alması dikkat çekti. Kavukcu da Güner'i takip etti.

