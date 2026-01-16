Almanya'ya dönmüştü! Can Armando Güner gerçeği ortaya çıktı

Galatasaray, geçtiğimiz hafta İstanbul'a getirdiği Can Armando Güner ile anlaşmaya vardı. Borussia Mönchengladbach ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan 18 yaşındaki oyuncu, FIFA'lık olmamak için Almanya'ya döndü ve kulübünün U19 Takımı ile antrenmanlara başladı.