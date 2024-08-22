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Spor

Altay’ın vefalı ismi 7. sezonuna başlamaya hazırlanıyor

14:42 - 22/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 14:43 - 22/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay forması giyen tecrübeli isim 7. sezonuna başlamaya hazırlanıyor. 2. Lig maçları 31 Ağustos Cumartesi günü start verecek. İzmir ekibi ilk maçında evinde Erzincanspor ile karşılaşacak.

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'ın tecrübeli sol bek oyuncusu Özgür Özkaya, siyah-beyazlı takımdaki 7'nci sezonuna başlamaya hazırlanıyor. 

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İzmir ekibine 2018 yılında Gaziantep FK'dan transfer olan kaptan Özgür, geride bıraktığı 6 sezonun 5'inci 1'inci Lig'de görev yaparken, 1 sezon da Süper Lig'de Altay formasını terletti.


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Deneyimli krampon bir kupa kaldırıp, iki kez küme düşme acısı yaşadı.


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Siyah-beyazlı takımla toplam 138 resmi müsabakaya çıkan 36 yaşındaki savunma oyuncusu Altay formasını ilk kez 2'nci Lig'de terletecek. 

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Mali açıdan zor bir dönemden geçen transfer yasaklısı kulüpten ayrılmayarak taraftarların gönlünde taht kuran Özgür'e camia tarafından nisan ayında Altay'a Hizmet Ödülü verilmişti. 

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Kariyerinde sadece 2011-12'de 2'nci Lig'de Şanlıurfaspor'da oynayan Özgür, 12 yıl sonra aynı ligde mücadele verecek.


#Altay
#Özgür Özkaya
#TFF 2. Lig
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