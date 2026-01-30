Amedspor'a ideolojik propaganda cezası: Terör örgütüne destek paylaşımı yapmışlardı!

TFF 1. Lig'de mücadele eden Amedspor, önceki günlerde yaptıkları sosyal medya paylaşımıyla tepki çekmişti. Terör örgütü YPG'ye destek akımına katılan Diyarbakır Kulübü, PFDK'ya sevk edilmişti. Amedspor'un cezası belli oldu.
PFDK'y sevk edilen Amedspor'a ceza geldi. TFF 1. Lig'de mücadele eden Diyarbakır Kulübü, önceki günlerde terör örgütü YPG'ye destek iması taşıyan bir paylaşımda bulunmuştu.
TFF'den yapılan açıklamada Amedspor'un yaptığı paylaşım, futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar ve ideolojik propaganda olarak değerlendirildi.
Amedspor, Futbol Disiplin Kurulu'nun 38/1-b, 42/4., 42/2. ve 10/2. maddeleri uyarınca 802.500 TL para cezası ile cezalandırıldı.
Öte yandan Amedspor Başkanı Nahit Eren, 22.01.2026 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. ve 38/1-a maddeleri uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.
Futbol kamuoyu, Amedspor için verilen cezayı yeterli görmedi. Sosyal medyada bu cezasının yetersiz olduğu savunuldu.
TFF 1. Lig'de Süper Lig hedefiyle yoluna devam eden Amedspor, yapılan açıklamalar, paylaşımlar ve saha olaylarıyla anılıyor. Bu tavır, futbol dünyasında tepkilere neden oluyor.