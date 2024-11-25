Anderson Talisca'dan Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran hareket: Transfere yeşil ışık

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, Anderson Talisca'dan sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir hareket geldi.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı lacivertli takım, Al Nassr forması giyen Anderson Talisca için görüşmelere başladı.
Hatta Fenerbahçe, Talisca'yı transfer konusunda ikna etti.
Sarı lacivertliler, 30 yaşındaki oyuncunun bonservisi için Al Nassr'ı ikna etmeye çalışıyor.
Fenerbahçe, Talisca için Al Nassr ile görüşmelerini sürdürürken, Brezilyalı oyuncundan sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir hareket geldi.
Anderson Talisca, Instagram hesabından Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcuları Rodrigo Becao ve Fred'i takip etti.
Talisca'nın bu hareketinin, transfere yeşil ışık yaktığı şeklinde yorumlandı.