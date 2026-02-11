Anlaşma an meselesi: Salah’ın yeni takımı herkesi şaşırttı!

Daha önce yapılan astronomik teklifleri reddeden ancak bu sezon Liverpool’da istediği havayı yakalayamayan Mohamed Salah için çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi.

1 /5 Ara transferde Karim Benzama'yı Al Hilal'e gönderen ve Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katan Al Ittihad, bir başka yıldız ismi radarına aldı.



2 /5 Foot Mercato'nun haberine göre Suudi Arabistan ekibi, Liverpool forması giyen Mohamed Salah'ı kadrosuna katmak istiyor.



3 /5 Mısırlı oyuncunun menajeri Al Ittihad ile görüşmelerde bulunurken, Salah'ın da bu transfere açık olduğu kaydedildi.



4 /5 33 yaşındaki yıldız isim için daha önce de Suudi Arabistan iddiaları çıkmış ancak Salah sözleşmesini 2027'ye kadar uzatmıştı.