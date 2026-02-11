Yeni Şafak
Anlaşma an meselesi: Salah’ın yeni takımı herkesi şaşırttı!

14:3211/02/2026, Çarşamba
G: 11/02/2026, Çarşamba
Daha önce yapılan astronomik teklifleri reddeden ancak bu sezon Liverpool’da istediği havayı yakalayamayan Mohamed Salah için çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi.

Ara transferde Karim Benzama'yı Al Hilal'e gönderen ve Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katan Al Ittihad, bir başka yıldız ismi radarına aldı.


Foot Mercato'nun haberine göre Suudi Arabistan ekibi, Liverpool forması giyen Mohamed Salah'ı kadrosuna katmak istiyor.


Mısırlı oyuncunun menajeri Al Ittihad ile görüşmelerde bulunurken, Salah'ın da bu transfere açık olduğu kaydedildi.


33 yaşındaki yıldız isim için daha önce de Suudi Arabistan iddiaları çıkmış ancak Salah sözleşmesini 2027'ye kadar uzatmıştı.

Bu sezon Liverpool ile 25 maça çıkan Salah, 6 gol 6 asiste imza attı.


