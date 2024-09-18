Anthony Martial sonunda imzayı attı: İşte yeni adresi

Son olarak Manchester United forması giyen Anthony Martial'in yeni takımı belli oldu. Transfer dönemi birçok takımı reddeden Fransız kanat oyuncusu imzayı attı. İşte Anthony Martial'in yeni adresi...

1 / 5 Manchester United ile sözleşmesi sona eren ve serbest statüde yer alan Anthony Martial'in yeni adresi belli oldu.

2 / 5 Transfer dönemi birçok takımı reddeden yıldız isim imzayı attı.

3 / 5 Yunanistan ekiplerinden AEK, Fransız Anthony Martial'i kadrosuna kattığını açıkladı.

4 / 5 AEK, Fransız oyuncuyla üç yıllık sözleşme imzaladı.