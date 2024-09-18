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Spor

Anthony Martial sonunda imzayı attı: İşte yeni adresi

12:59 - 18/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 13:08 - 18/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Son olarak Manchester United forması giyen Anthony Martial'in yeni takımı belli oldu. Transfer dönemi birçok takımı reddeden Fransız kanat oyuncusu imzayı attı. İşte Anthony Martial'in yeni adresi...

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Manchester United ile sözleşmesi sona eren ve serbest statüde yer alan Anthony Martial'in yeni adresi belli oldu.

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Transfer dönemi birçok takımı reddeden yıldız isim imzayı attı.

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Yunanistan ekiplerinden AEK, Fransız Anthony Martial'i kadrosuna kattığını açıkladı.

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AEK, Fransız oyuncuyla üç yıllık sözleşme imzaladı.

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28 yaşındaki futbolcu geride bıraktığımız sezon toplamda 19 maça çıkarken 2 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi.

#Anthony Martial
#Transfer
#AEK
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