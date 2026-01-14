Arbeloa'dan beklenmedik Arda Güler kararı: İlk büyük hamlesi olacak

El Nacional’in haberine göre Nico Paz’ın olası dönüşü, Arda Güler açısından önemli bir rekabet anlamına geliyor. Orta saha ve hücum hattında benzer bölgelerde görev alabilen iki oyuncunun aynı kadroda yer alması, milli futbolcunun süre bulmasını zorlaştırabilir. Haberde, bu durumun Arda’nın geleceğiyle ilgili radikal kararları gündeme taşıyabileceği ve Arbeola'nın ilk büyük hamlesi olacağı vurgulanıyor.