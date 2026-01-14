Arbeloa'dan beklenmedik Arda Güler kararı: İlk büyük hamlesi olacak

Xabi Alonso döneminde çıkış yakalayan milli futbolcu Arda Güler için Real Madrid’de dengeler değişebilir. İspanyol basını, Arbeloa'nın göreve gelmesinin ardından milli oyuncunun ikinci planda kalacağını yazdı.
Arda Güler, Real Madrid’de Xabi Alonso’nun görevde olduğu dönemde bulduğu sürelerle potansiyelini sahaya yansıtmış, Avrupa futbolunun dikkatini çekmişti. Ancak teknik ekipte yaşanan değişim ve kulübün transfer planları, milli futbolcu için yeni bir belirsizlik yarattı. İspanya’da gündeme gelen iddialar, Arda Güler’in takım içindeki konumunu yeniden tartışmaya açtı.
Real Madrid altyapısından yetişen Nico Paz, 2024 yılında Serie A ekiplerinden Como’ya transfer edilmişti. Sözleşmeye eklenen geri satın alma maddesi sayesinde Madrid ekibi oyuncu üzerinde kontrolünü korudu. Kulübe yakın kaynaklara göre, teknik direktörlük görevine Álvaro Arbeloa’nın getirilmesi sonrası bu opsiyonun devreye sokulması ciddi biçimde düşünülüyor.
El Nacional’in haberine göre Nico Paz’ın olası dönüşü, Arda Güler açısından önemli bir rekabet anlamına geliyor. Orta saha ve hücum hattında benzer bölgelerde görev alabilen iki oyuncunun aynı kadroda yer alması, milli futbolcunun süre bulmasını zorlaştırabilir. Haberde, bu durumun Arda’nın geleceğiyle ilgili radikal kararları gündeme taşıyabileceği ve Arbeola'nın ilk büyük hamlesi olacağı vurgulanıyor.
İspanyol basını, Nico Paz transferinin Arbeloa döneminin ilk dikkat çekici adımı olabileceğini yazarken, bunun zincirleme sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor. Kulislerde konuşulan senaryolara göre, bu hamle sadece kadro derinliğini değil, Arda Güler'in Real Madrid’deki geleceğini etkileyebilir.