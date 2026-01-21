Yeni Şafak
Arbeloa'dan maç sonu Arda Güler'e özel tebrik! "Beni şaşırtıyorsun"

Tuğçe Erginkoç
11:17 21/01/2026, Çarşamba
G: 21/01/2026, Çarşamba
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'yu 6-1 mağlup ederek şov yaparken, maçın gizli kahramanı Arda Güler oldu. Eflatun-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Alvaro Arbeloa'nın, maç sonunda genç yıldızı özel olarak tebrik ettiği ortaya çıktı.

Real Madrid, Santiago Bernabeu'da adeta bir futbol resitali sundu. Monaco ağlarına 6 gol gönderen eflatun-beyazlılarda, maça ilk 11’de başlayan ve oyunun tüm merkezine yerleşen Arda Güler, teknik direktörü Alvaro Arbeloa'yı etkiledi.

İspanyol basınından Defensa Central'in haberine göre Arbeloa, maçın bitiş düdüğüyle birlikte soyunma odasına gitmeden önce Arda Güler’i yanına çağırdı. Genç oyuncuya sarılan ve kulağına takdir dolu sözler sarf eden Arbeloa'nın şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:

"Arda, beklediğimden çok daha iyisin. Sahadaki duruşun ve pas tercihlerindeki o inanılmaz vizyonun beni her geçen gün şaşırtıyor."

Sezonun ilk yarısında rotasyon oyuncusu olarak görülen ancak Arbeloa'nın göreve gelmesiyle birlikte Bellingham ve Mbappe ile kurduğu uyum sayesinde vazgeçilmez olan Arda, Monaco karşısında yaptığı asist ve oyun kurulumundaki liderliğiyle tam not aldı.

İspanyol medyası, Arda'nın artık "geleceğin yıldızı" değil, "bugünün lideri" olduğunu vurguluyor.

