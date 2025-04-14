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Arda Güler için 41 milyon euro teklif!

Arda Güler için 41 milyon euro teklif!

16:1714/04/2025, Pazartesi
G: 14/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Real Madrid’de bu sezon forma şansı bulamayan milli yıldız Arda Güler için çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Premier Lig devi 20 yaşındaki yıldız için fiyat yükseltti ve 41 milyon euroluk teklif sunacak. Detaylar haberimizde.

Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan milli futbolcumuz Arda Güler ile ilgili İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.


Fichajes'te yer alan habere göre; Arsenal, Arda Güler'in transferi için ayırdığı bütçeyi yaklaşık 41 milyon Euro'ya yükseltti.


ÖZELLİKLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR


Başarılı futbolcunun; oyun görüşü, top tekniği ve hücumda tehlike yaratma becerisiyle gelecek vadeden bir oyuncu olarak öne çıktığı aktarıldı.


Mikel Arteta'nın Arda'yı kadroda görmek istediği belirtilirken, kulübün sadece bugünü değil yarınını da düşündüğü öne sürüldü.


FİYAT MADRİD'İ TATMİN EDEBİLİR



Arsenal'ın Real Madrid'i kolayca ikna edemeyeceği iddia edildi ancak İngiliz kulübünün yapacağı ilk teklifin başlangıç için iyi bir zemin hazırlayacağı belirtildi.


Ayrıca daha önce Gunners yönetiminin milli yıldızımız Arda Güler için 20 milyon Euro teklif etmeye hazırlandığı iddia edilmişti.


BU SEZONKİ PERFORMANSI



2024/25 sezonunda Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 34 maça çıkan 20 yaşındaki oyuncu; 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.


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