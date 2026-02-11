Yeni Şafak
Arda Güler için çarpıcı iddia: "Ciddi mobbing yiyor"

19:1211/02/2026, Çarşamba
G: 11/02/2026, Çarşamba
Fenerbahçe’nin eski Scout Şefi Serhat Pekmezci, Arda Güler’in Real Madrid’de takım içi bir grubun hedefi haline geldiğini öne sürdü.

Arda Güler'i Fenerbahçe'ye kazandıran sarı-lacivertlilerin eski Scout Şefi Serhat Pekmezci, Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Pekmezci, genç yıldızın İspanyol devinde ciddi bir “mobbing” ile karşı karşıya olduğunu öne sürdü.

Pekmezci’nin iddiasına göre Arda Güler, Real Madrid’deki bazı oyuncular tarafından tam anlamıyla benimsenmedi. Takım içinde egosu yüksek isimlerin bulunduğunu savunan Pekmezci, bu durumun genç futbolcuyu psikolojik olarak zorladığını ifade etti.

“Arda şu anda Real Madrid’de çok ciddi mobbing yiyor” diyen Pekmezci, takım içindeki bir oyuncu grubunun Arda’ya mesafeli yaklaştığını ileri sürdü. Özellikle Alvaro Arbeloa’nın tutumuna dikkat çeken Pekmezci, yaşananların Arda üzerinde baskı oluşturduğunu dile getirdi.

SportsDigitale Youtube kanalında konuşan Serhat Pekmezci'nin açıklamaları şu şekilde;

“Arda Güler, şu anda Real Madrid'de çok ciddi mobbing yiyor. Orada bir oyuncu grubu var, Arda'yı bir türlü benimseyemediler. Maalesef egosu çok yüksek oyuncular. Alvaro Arbeloa'nın yaptıkları... Arda çok sabırlıdır, farkındalığı yüksektir ama o bile artık 'Neden her zaman ben' diye isyan etmeye başladı.”

#Real Madrid
#Arda Güler
#Serhat Pekmezci
