Arda Güler için skandal sözler: Günah keçisi ilan etti ve açık açık hedef gösterdi

La Liga’da Real Madrid’in sahasında Getafe CF’ye 1-0 mağlup olmasının ardından İspanyol basınında Arda Güler tartışması başladı. AS Gazetesi yazarı Frederic Hermel, milli futbolcuyu açık açık hedef göstererek sert sözlerle eleştirdi.
La Liga’nın 26. haftasında Real Madrid sahasında Getafe’yi ağırladı. Santiago Bernabeu’da oynanan karşılaşmadan eflatun-beyazlı ekip 1-0 mağlup ayrıldı.
Bu sonuçla puan kaybeden Real Madrid, lider FC Barcelona’nın 4 puan gerisine düştü.
AS Gazetesi yazarı Frederic Hermel, köşesinde Arda Güler’i sert sözlerle eleştirdi.
Hermel yazısında, Real Madrid kadrosunda oynamaması gerektiğini düşündüğü tek futbolcunun Arda Güler olduğunu savundu. İspanyol yazar, milli futbolcunun performansının beklentilerin altında kaldığını öne sürdü.
Hermel yazısında şu ifadeleri kullandı:
“Real Madrid forması giyen ve benim görüşüme göre bu kulüpte oynamaması gereken tek bir futbolcuyu hedef göstereceğim. Arda Güler’den bahsetmek istiyorum. Artık Carlo Ancelotti’nin neden onu sevmediğini hepimiz anlıyoruz. Bu futbolcu taraftar için adeta bir işkence.”
İspanyol gazeteci, Arda Güler’in zaman zaman yeteneğini gösterdiğini ancak süreklilik sağlayamadığını iddia ederek, “Teknik kapasitesiyle sana bir umut veriyor sonra ortadan kayboluyor. Harika bir hareket yapıyor ardından siliniyor. Sana futbola dair yeniden bir heyecan vadediyor sonra yüzüstü bırakıyor” ifadelerini kullandı.
Hermel ayrıca genç oyuncunun performansını eleştirerek şu değerlendirmeyi yaptı:
“Başta bunun gençliğinden ve uyum sürecinden kaynaklandığını düşünüyordum ama öyle değil. Bu çocuk bundan fazlasını veremiyor. O ancak küçük anların futbolcusu olabilir; büyük anların değil.”
İspanyol basınında yer alan bu sert yorumlar sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.