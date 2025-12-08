Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Arda Güler'li Real Madrid'e büyük şok: Kırmızı kartlar havada uçuştu

Arda Güler'li Real Madrid'e büyük şok: Kırmızı kartlar havada uçuştu

09:478/12/2025, Pazartesi
G: 8/12/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Real Madrid, La Liga'da evinde Celta Vigo karşısında ağır bir yenilgi aldı. Milli futbolcu Arda Güler'in ilk 11'de başladığı maçta eflatun-beyazlı takımdan 3 isim kırmızı kart gördü.

İspanya La Liga’nın 16. haftasında Real Madrid, sahasında konuk ettiği Celta Vigo’ya 2-0 mağlup oldu. Arda Güler karşılaşmaya ilk 11’de başlarken, Madrid ekibi ligde son haftalardaki düşüşünü sürdürdü.

Mücadelede konuk ekip Celta Vigo, 54. ve 90+3. dakikalarda Swedberg’in golleriyle galibiyete ulaştı.

Real Madrid'de maçın 64. dakikasında Garcia ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 

Maçın son anlarında tansiyon yükseldi. Real Madrid’de Carreras, rakibiyle yaşadığı pozisyon sonrası sarı kart gördü. Hemen ardından itirazları nedeniyle ikinci sarıyı alarak oyun dışında kaldı. Bu karar sonrası Madridli futbolcular hakeme yoğun itirazda bulundu. Rodrygo ve Valverde sarı kartla cezalandırılırken, yedek kulübesinden Endrick de kırmızı kart gördü. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Madridli oyuncular hakemin etrafını yeniden sardı.

Milli futbolcu Arda Güler, müsabakaya ilk 11’de başladı ve 74 dakika forma giydi.

Genç oyuncu maçta net bir pozisyondan yararlanamadı ancak takımın hücumda en aktif isimlerinden biri oldu.

Real Madrid ligde ikinci yenilgisini aldı. Son 5 lig maçında yalnızca 1 kez kazanan Madrid, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 36 puanda kaldı ve lider Barcelona’nın 4 puan gerisine düştü.

#La Liga
#Real Madrid
#Arda Güler
#Celta Vigo
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Erzurum’da kar yağışı var mı okullar tatil mi, valilikten açıklama geldi mi?