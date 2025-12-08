Arda Güler'li Real Madrid'e büyük şok: Kırmızı kartlar havada uçuştu

Real Madrid, La Liga'da evinde Celta Vigo karşısında ağır bir yenilgi aldı. Milli futbolcu Arda Güler'in ilk 11'de başladığı maçta eflatun-beyazlı takımdan 3 isim kırmızı kart gördü.
İspanya La Liga’nın 16. haftasında Real Madrid, sahasında konuk ettiği Celta Vigo’ya 2-0 mağlup oldu. Arda Güler karşılaşmaya ilk 11’de başlarken, Madrid ekibi ligde son haftalardaki düşüşünü sürdürdü.
Mücadelede konuk ekip Celta Vigo, 54. ve 90+3. dakikalarda Swedberg’in golleriyle galibiyete ulaştı.
Real Madrid'de maçın 64. dakikasında Garcia ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Maçın son anlarında tansiyon yükseldi. Real Madrid’de Carreras, rakibiyle yaşadığı pozisyon sonrası sarı kart gördü. Hemen ardından itirazları nedeniyle ikinci sarıyı alarak oyun dışında kaldı. Bu karar sonrası Madridli futbolcular hakeme yoğun itirazda bulundu. Rodrygo ve Valverde sarı kartla cezalandırılırken, yedek kulübesinden Endrick de kırmızı kart gördü. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Madridli oyuncular hakemin etrafını yeniden sardı.
Milli futbolcu Arda Güler, müsabakaya ilk 11’de başladı ve 74 dakika forma giydi.
Genç oyuncu maçta net bir pozisyondan yararlanamadı ancak takımın hücumda en aktif isimlerinden biri oldu.
Real Madrid ligde ikinci yenilgisini aldı. Son 5 lig maçında yalnızca 1 kez kazanan Madrid, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 36 puanda kaldı ve lider Barcelona’nın 4 puan gerisine düştü.