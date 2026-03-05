Arda Turan sürprizi: Dünya devinin başına geçebilir

Teknik direktör olarak ülkemizi, yurt dışında başarılı bir şekilde temsil eden Arda Turan için İspanya’dan sürpriz bir haber geldi. Turan’ın, dünya devinin başına geçebileceği ifade edildi.

1 /6 Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, devlerin radarına girmiş durumda

2 /6 Özellikle İspanyol ekipleri, Turan’ı yakından takip ediyor.

3 /6 Atletico Madrid’de sezon sonunda 15 yıldır kulübü çalıştıran Diego Simeone'nin ayrılık dedikoduları yankılanmaya başladı.

4 /6 Fotomaç’ın İspanyol basınından derlediği habere göre; Atletico’da teknik direktörlük koltuğu için 3 aday bulunuyor.

5 /6 Bu isimler; Filipe Luis, Gabi ve Arda Turan.