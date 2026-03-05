Arda Turan sürprizi: Dünya devinin başına geçebilir

Teknik direktör olarak ülkemizi, yurt dışında başarılı bir şekilde temsil eden Arda Turan için İspanya’dan sürpriz bir haber geldi. Turan’ın, dünya devinin başına geçebileceği ifade edildi.
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, devlerin radarına girmiş durumda
Özellikle İspanyol ekipleri, Turan’ı yakından takip ediyor.
Atletico Madrid’de sezon sonunda 15 yıldır kulübü çalıştıran Diego Simeone'nin ayrılık dedikoduları yankılanmaya başladı.
Fotomaç’ın İspanyol basınından derlediği habere göre; Atletico’da teknik direktörlük koltuğu için 3 aday bulunuyor.
Bu isimler; Filipe Luis, Gabi ve Arda Turan.
Shakhtar'da gösterdiği cesur ve ofansif futbol anlayışıyla ön plana çıkan genç teknik adamın, Atletico yönetimi tarafından ön plana çıkarıldığı ifade edildi.