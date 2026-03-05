Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Arda Turan sürprizi: Dünya devinin başına geçebilir

Arda Turan sürprizi: Dünya devinin başına geçebilir

10:315/03/2026, Perşembe
G: 5/03/2026, Perşembe
Diğer
Sonraki haber

Teknik direktör olarak ülkemizi, yurt dışında başarılı bir şekilde temsil eden Arda Turan için İspanya’dan sürpriz bir haber geldi. Turan’ın, dünya devinin başına geçebileceği ifade edildi.

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, devlerin radarına girmiş durumda

Özellikle İspanyol ekipleri, Turan’ı yakından takip ediyor.

Atletico Madrid’de sezon sonunda 15 yıldır kulübü çalıştıran Diego Simeone'nin ayrılık dedikoduları yankılanmaya başladı.

Fotomaç’ın İspanyol basınından derlediği habere göre; Atletico’da teknik direktörlük koltuğu için 3 aday bulunuyor.

Bu isimler; Filipe Luis, Gabi ve Arda Turan.

Shakhtar'da gösterdiği cesur ve ofansif futbol anlayışıyla ön plana çıkan genç teknik adamın, Atletico yönetimi tarafından ön plana çıkarıldığı ifade edildi.

#arda turan
#i̇spanya
#transfer haberi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İzmir kurasına katılmaya hak kazanan adayların isim listesi: 500 bin konut İzmir kurası