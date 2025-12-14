Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Arda Turan'dan olay transfer! Takıma ilk takviyesini yaptı

Arda Turan'dan olay transfer! Takıma ilk takviyesini yaptı

17:0414/12/2025, Pazar
G: 14/12/2025, Pazar
Diğer
Sonraki haber

Ukrayna Ligi takımlarından Shakhtar Donetsk, kadrosuna ilk takviyeyi yaptı. Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Donetsk, rakibinin en etkili oyuncusunu renklerine bağladı.

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk ara transfer döneminin ilk takviyesini yaptı.

Turuncu-siyahlılar, Ukrayna Premier Ligi'nde lider durumda bulunan LNZ Cherkasy'nin Nijeryalı sağ kanat hücumcusu Prosper Obah'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Obah ile 31 Aralık 2030'a kadar geçerli olacak bir sözleşme imzalandığı açıklandı.

NTV Spor'un Ukrayna basınından aktardığı habere göre Shakhtar Donetsk bu transfer için Cherkasy'ye 4.4 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada ayrıca futbolcunun performansına bağlı olarak bonuslar da bulunuyor.

22 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz temmuz ayında 700 bin euroya Portekiz 2. Lig takımı Vizela'dan transfer edilmişti.

Cherkasy'nin bu sezonki başarısında büyük pay sahibi olan Prosper Obah, 15 maçta 7 kez fileleri havalandırdı. Obah, Ukrayna Premier Ligi'ndeki gol krallığı yarışında 4 futbolcuyla birlikte ilk sırada yer alıyor.

#Shakhtar Donetsk
#Arda Turan
#Futbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücret ne zaman belli olacak? 2026 asgari ücret pazarlığında ikinci toplantı hangi gün? İşte masadaki zam senaryoları