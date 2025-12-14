Arda Turan'dan olay transfer! Takıma ilk takviyesini yaptı

Ukrayna Ligi takımlarından Shakhtar Donetsk, kadrosuna ilk takviyeyi yaptı. Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Donetsk, rakibinin en etkili oyuncusunu renklerine bağladı.
Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk ara transfer döneminin ilk takviyesini yaptı.
Turuncu-siyahlılar, Ukrayna Premier Ligi'nde lider durumda bulunan LNZ Cherkasy'nin Nijeryalı sağ kanat hücumcusu Prosper Obah'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Obah ile 31 Aralık 2030'a kadar geçerli olacak bir sözleşme imzalandığı açıklandı.
NTV Spor'un Ukrayna basınından aktardığı habere göre Shakhtar Donetsk bu transfer için Cherkasy'ye 4.4 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada ayrıca futbolcunun performansına bağlı olarak bonuslar da bulunuyor.
22 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz temmuz ayında 700 bin euroya Portekiz 2. Lig takımı Vizela'dan transfer edilmişti.
Cherkasy'nin bu sezonki başarısında büyük pay sahibi olan Prosper Obah, 15 maçta 7 kez fileleri havalandırdı. Obah, Ukrayna Premier Ligi'ndeki gol krallığı yarışında 4 futbolcuyla birlikte ilk sırada yer alıyor.