Arsenal - Burnley CANLI BEIN SPORTS 3 İZLE || Arsenal - Burnley maçı hangi kanalda, şifresiz (HD) canlı izleme linki var mı?

İngiltere Premier Lig 37. haftasında Arsenal evinde Burnley’i konuk ediyor. Bugün saat 22.00’de başlayacak karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından şifreli olarak naklen yayınlanacak. Arsenal - Burnley maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Premier Lig’de Arsenal şampiyonluk yolunda kritik bir sınava çıkıyor. Bu akşam saat 22.00’de evinde Burnley ile karşılaşacak.
Burnley ile oynadığı 19 Premier Lig maçının sadece birini kaybeden Arsenal (14G 4B), tek mağlubiyetini Aralık 2020'de aldı (0-1).
Premier Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği son 44 maçı kaybetmeyen Arsenal (39G 5B), en son Kasım 2010'da Newcastle'a 1-0 mağlup oldu.
Bu sezon 16 Premier Lig maçını gol yemeden kazanan Arsenal, kalesini gole kapatarak daha fazla galibiyet aldığı son sezonu 2023/24'te yaşadı (17).
Premier Lig'de oynadığı son 17 maçta 11 puan toplayabilen Burnley (3G 8B 18M), sezonu ilk dokuz haftasını 10 puanla geçmişti (3G 1B 5M).
Arsenal forması giydiği ilk Premier Lig sezonunda Viktor Gyökeres'ten (9) daha fazla iç saha golü atan sadece üç oyuncu var: Thierry Henry (11; 1999/2000), Alexandre Lacazette (11; 2017/18) & Olivier Giroud (10; 2012/13).
