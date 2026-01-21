Atletico'dan RAMS Park'ta dikkat çeken görüntü! Sosyal medyada gündem oldu

Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında Galatasaray'a konuk olacak Atletico Madrid, dün son idmanını RAMS Park'ta gerçekleştirdi. İspanyol ekibinin mücadeleye ciddi bir taktik hazırlık yaptığı görüldü. İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Lig aşamasında temsilcimiz Galatasaray sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek.
Zorlu mücadele öncesi İstanbul'a gelen İspanyol ekibi son idmanını RAMS Park'ta gerçekleştirdi.
İlk 15 dakikası basına açık olan antrenmanda Atletico Madrid'in ciddi bir taktik çalışması yaptığı görüldü.
Simeone ve ekibi, saha içerisine yerleştirilen çubuklarla maçın taktiksel çalışmalarını gerçekleştirdi.