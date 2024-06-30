Avusturya maçı öncesi büyük tehlike: A Milli Takım'da alarm verildi

Almanya'da organize edilen EURO 2024'te adını son 16 turuna yazdıran A Milli Futbol Takımımız, Çekya ile kritik bir maça çıkacak. Bu mücadele öncesi ay-yıldızlı ekipte alarm verildi. İşte nedeni...

1 / 9 Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmıştı.

2 / 9 Ay-yıldızlı ekip, bu turda D Grubu'nu lider bitiren Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 2 Temmuz'da oynanacak.

3 / 9 Bu zorlu mücadele öncesi A Milli Takım'da alarm verildi. İşte detaylar...



4 / 9 A Milli Takım'ın Avusturya ile oynayacağı karşılaşmada sarı kart cezalısı kaptan Hakan Çalhanoğlu ile Samet Akaydin forma giyemeyecek.

5 / 9 Özellikle Çekya karşılaşmasında takımdan birçok ismin sarı kart görmesiyle ceza sınırına gelmesi teknik ekibi endişelendirdi.

6 / 9 Avusturya ile oynanacak son 16 turu müsabakasında 10 isim kart görmemesi konusunda uyarıldı.

7 / 9 Zira olası bir çeyrek finale yükselme durumunda bu oyuncular cezalı duruma düşebilir.

8 / 9 İşte sarı kart ceza sınırında bulunan milli futbolcular:

Mert Günok, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Mert Müldür, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Arda Güler, Kenan Yıldız, Orkun Kökçü, Kaan Ayhan.