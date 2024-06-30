Avusturya maçı öncesi büyük tehlike: A Milli Takım'da alarm verildi

Almanya'da organize edilen EURO 2024'te adını son 16 turuna yazdıran A Milli Futbol Takımımız, Çekya ile kritik bir maça çıkacak. Bu mücadele öncesi ay-yıldızlı ekipte alarm verildi. İşte nedeni...
Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmıştı.
Ay-yıldızlı ekip, bu turda D Grubu'nu lider bitiren Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 2 Temmuz'da oynanacak.
Bu zorlu mücadele öncesi A Milli Takım'da alarm verildi. İşte detaylar...
A Milli Takım'ın Avusturya ile oynayacağı karşılaşmada sarı kart cezalısı kaptan Hakan Çalhanoğlu ile Samet Akaydin forma giyemeyecek.
Özellikle Çekya karşılaşmasında takımdan birçok ismin sarı kart görmesiyle ceza sınırına gelmesi teknik ekibi endişelendirdi.
Avusturya ile oynanacak son 16 turu müsabakasında 10 isim kart görmemesi konusunda uyarıldı.
Zira olası bir çeyrek finale yükselme durumunda bu oyuncular cezalı duruma düşebilir.
İşte sarı kart ceza sınırında bulunan milli futbolcular:
Mert Günok, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Mert Müldür, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Arda Güler, Kenan Yıldız, Orkun Kökçü, Kaan Ayhan.
Öte yandan kurallar gereği çeyrek finalden itibaren sarı kartlar silinecek ve yarı final müsabakasına etki etmeyecek.