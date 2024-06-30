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Spor

Avusturya maçı öncesi büyük tehlike: A Milli Takım'da alarm verildi

15:27 - 30/06/2024 Pazar
Güncelleme: 15:45 - 30/06/2024 Pazar
Yeni Şafak

Almanya'da organize edilen EURO 2024'te adını son 16 turuna yazdıran A Milli Futbol Takımımız, Çekya ile kritik bir maça çıkacak. Bu mücadele öncesi ay-yıldızlı ekipte alarm verildi. İşte nedeni...

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Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmıştı.

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Ay-yıldızlı ekip, bu turda D Grubu'nu lider bitiren Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 2 Temmuz'da oynanacak.

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Bu zorlu mücadele öncesi A Milli Takım'da alarm verildi. İşte detaylar...


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A Milli Takım'ın Avusturya ile oynayacağı karşılaşmada sarı kart cezalısı kaptan Hakan Çalhanoğlu ile Samet Akaydin forma giyemeyecek.

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Özellikle Çekya karşılaşmasında takımdan birçok ismin sarı kart görmesiyle ceza sınırına gelmesi teknik ekibi endişelendirdi.

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Avusturya ile oynanacak son 16 turu müsabakasında 10 isim kart görmemesi konusunda uyarıldı.

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Zira olası bir çeyrek finale yükselme durumunda bu oyuncular cezalı duruma düşebilir.

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İşte sarı kart ceza sınırında bulunan milli futbolcular:


Mert Günok, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Mert Müldür, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Arda Güler, Kenan Yıldız, Orkun Kökçü, Kaan Ayhan.

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Öte yandan kurallar gereği çeyrek finalden itibaren sarı kartlar silinecek ve yarı final müsabakasına etki etmeyecek.

#A Milli Futbol Takımı
#Türkiye
#EURO 2024
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