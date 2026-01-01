Aykut Kocaman sessizliğini bozdu: ‘Konuşurken dikkatli konuş’

Fenerbahçe'nin efsane ismi Aykut Kocaman, 4 yıllık suskunluğunu bozdu ve futbol dünyasındaki "yorumcu-hoca" tartışması hakkında sert bir çıkış yaptı.
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Sports Digitale YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.
Dört yıldır teknik direktörlük yapmayan Kocaman, kariyeriyle ilgili, "Dört senedir teknik direktörlüğe ara verdim, birçok yerden yorumculuk için teklif geldi. Herhangi bir gelirim yok.
Ama yorumculuk yapmadım. Çünkü söylediğim sözlerin dinleyenler tarafından bir değeri olmasını istiyorum. Antrenörlükten yorumculuğa, yorumculuktan antrenörlüğe sürekli geçiş yapanları hiç anlayamıyorum.
Bu maddi açıdan veya tanınırlık açısından bir ihtiyaç meselesi ise otur devam et, saygı duyarım. Ama bir gün oradasın, birgün buradasın. Yorumculukta konuştuğun gibi yap ya da yapamıyosan konuşurken dikkatli konuş.
Yapamadıklarını yorumculuğa geldiğin zaman yapılabilirmiş gibi anlatma. Kısa vadede kazanımlar elde edebiliyor insanlar ama orta ve uzun vadede aslında güvenilirliğini yitiriyorsun. İleride yorumculuk yapacağım gün futbolla ilişkimi tamamen kesmiş olacağım." dedi.