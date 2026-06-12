Aziz Yıldırım'dan tarihi hamle! Futbolun başına o ismi getiriyor

Aziz Yıldırım’ın Haziran 2018’de Ali Koç ile girdiği başkanlık yarışı öncesinde Van Puyvelde ile anlaşmıştı. Hatta Belçikalı futbol adamı için İstanbul’da ev tutulmuş ve sözleşme imzalanmıştı. Ancak o dönemki seçim yarışını Ali Koç’un kazanması ve sportif direktörlük görevine Comolli’yi getirmesiyle proje rafa kalkmıştı. Dönemin idari menajeri Hasan Çetinkaya, 2018 Dünya Kupası esnasında Belçika ile sözleşmesi devam eden Puyvelde’nin transferinin, kontrattaki gizlilik maddeleri sebebiyle seçim sürecinde açıklanamadığını itiraf etmişti.