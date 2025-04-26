Barcelona - Real Madrid Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

İspanya Kral Kupası finalinde Barcelona ve Real Madrid karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 23.00’da başlayacak karşılaşma tivibu SPOR 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Barcelona - Real Madrid maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
İspanya Kral Kupası finalinde şampiyonluğun iki önemli adayı Barcelona ile Real Madrid kozlarını paylaşacak.
Dev maç, İspanya'nın Sevilla kentindeki La Cartuja Stadyumu'nda oynanacak.
Barça, bugüne kadar 31 kez, eflatun beyazlılar ise 20 kez kupayı müzesine götürdü.
Barcelona - Real Madrid maçı, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak ve saat 23:00'te başlayacak.
Sevilla'da oynanacak Barcelona - Real Madrid maçı, Tuttur ve Tivibu Spor 1 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
BARCELONA - REAL MADRİD MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
Barcelona: Szczesny, Kounde, Cubarsi, Inigo Martinez, Eric Garcia, Pedri, Dani Olmo, Gavi, Yamal, Raphinha, Torres.
Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Mendy, Modric, Tchouameni, Rodrygo, Bellingham, Vinicius JR, Mbappe.