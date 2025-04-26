Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Barcelona - Real Madrid Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Barcelona - Real Madrid Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

14:3626/04/2025, Cumartesi
G: 26/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

İspanya Kral Kupası finalinde Barcelona ve Real Madrid karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 23.00’da başlayacak karşılaşma tivibu SPOR 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Barcelona - Real Madrid maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

İspanya Kral Kupası finalinde şampiyonluğun iki önemli adayı Barcelona ile Real Madrid kozlarını paylaşacak.


Dev maç, İspanya'nın Sevilla kentindeki La Cartuja Stadyumu'nda oynanacak.

Barça, bugüne kadar 31 kez, eflatun beyazlılar ise 20 kez kupayı müzesine götürdü.

Barcelona - Real Madrid maçı, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak ve saat 23:00'te başlayacak.


Sevilla'da oynanacak Barcelona - Real Madrid maçı, Tuttur ve Tivibu Spor 1 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

BARCELONA - REAL MADRİD MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

Barcelona: Szczesny, Kounde, Cubarsi, Inigo Martinez, Eric Garcia, Pedri, Dani Olmo, Gavi, Yamal, Raphinha, Torres.

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Mendy, Modric, Tchouameni, Rodrygo, Bellingham, Vinicius JR, Mbappe.

#Barcelona
#Real Madrid
#İspanya Kral Kupası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da riskli yapılar için devletten hibe ve kredi imkanı! Yarısı Bizden Kampanyası başvuruları nasıl yapılır? İşte 1,5 milyon liralık kentsel dönüşüm desteğinin ayrıntıları