Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Barcelona’da şok ayrılık kararı: Gol makinesi devre arası gidiyor!

Barcelona’da şok ayrılık kararı: Gol makinesi devre arası gidiyor!

13:4112/10/2025, Pazar
G: 12/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Barcelona, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız golcüsüyle yollarını ayırma kararı aldı. Katalan ekibi, oyuncunun sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullanmaktan vazgeçti. Performansındaki düşüş kulüpte ayrılık düşüncesini her geçen gün güçlendirdi.

Barcelona, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Robert Lewandowski ile yollarını ayırmayı planlıyor.

AYRILIK PLANI


Sport'ta yer alan habere göre, Katalan ekibi, sözleşmesinde opsiyon olmasına rağmen Lewandowski ile yola devam etmeyi düşünmüyor.


AYRILIK DÜŞÜNCESİ ARTIYOR


Barcelona'da, performansındaki düşüş ve ilerleyen yaşı nedeniyle Lewandowski ile ayrılık düşüncesinin her geçen gün arttığı yazıldı.


ARAYIŞLAR BAŞLADI


Barcelona'nın, Polonyalı futbolcu yerine şimdiden arayışlara başladığı ve konuda gerekli çalışmaların yapıldığı belirtildi.


Katalan temsilcisinde Lewandowski'nin yerine gelecek isimle birlikte sağ bek transferinin gelecek yaz öncelikli transfer hedefleri olduğu aktarıldı.


BARCELONA PERFORMANSI


2022 yılından bu yana Barcelona forması giyen 37 yaşındaki Lewandowski, Katalan ekibinde 156 maçta 105 gol attı ve 20 asist yaptı.


#Barcelona
#Robert Lewandowski
#La Liga
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
OGM işçi alımı kurası çekildi mi, 262 engelli ve eski hükümlü alımı İŞKUR sonuçları ne zaman belli olacak?