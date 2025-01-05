Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Barış Alper Yılmaz gitmek istiyor mu? Babasından flaş transfer sözleri

Barış Alper Yılmaz gitmek istiyor mu? Babasından flaş transfer sözleri

15:275/01/2025, Pazar
G: 5/01/2025, Pazar
Diğer
Sonraki haber

Galatasaray'ın başarılı isimlerinden Barış Alper Yılmaz'ın babası önemli açıklamalarda bulundu. Milli futbolcunun babası, yıldız ismin sarı-kırmızılı takımdan ayrılmak isteyip istemediğine dair sorulan soruya yanıt verdi.

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz, Tivibu Spor'a önemli açıklamalar yaptı.

Göztepe maçındaki bir taçta topun kendisinden çıktığını ifade eden Barış Alper Yılmaz'ın babasına bu pozisyon soruldu.

Yüksel Yılmaz bu soruya "Bu ahlaki boyutu, onun terbiyesi. Yapması gereken oydu ve onu yaptı" cevabını verdi.

Yüksel Yılmaz, oğlunun geleceğiyle ilgili soruyu ise "Bütün futbolcuların kafasında Avrupa var. Barış'ın da Avrupa'ya gitmek istediğini düşünüyorum. Bir takım söyleyemem. Hayırlısı neyse o olsun" sözleriyle yanıtladı.

Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

#Barış Alper Yılmaz
#Galatasaray
#Yüksel Yılmaz

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İstanbul’da sosyal konut yapacak mı?