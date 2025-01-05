Barış Alper Yılmaz gitmek istiyor mu? Babasından flaş transfer sözleri

Yüksel Yılmaz, oğlunun geleceğiyle ilgili soruyu ise "Bütün futbolcuların kafasında Avrupa var. Barış'ın da Avrupa'ya gitmek istediğini düşünüyorum. Bir takım söyleyemem. Hayırlısı neyse o olsun" sözleriyle yanıtladı.