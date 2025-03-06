Bay Sakal geri döndü: James Harden’dan 50 sayılık şov!

Karşılaşmayı 50 sayı - 4 ribaund ve 5 asist ile tamamlayan 35 yaşındaki skorer guard, kariyerindeki 24'üncü 50 sayılık performansı göstermiş oldu. Clippers'ta ayrıca Bogdan Bogdanovic 23, Ivica Zubac 22 sayı ile Harden'a eşlik etti.



