Bay Sakal geri döndü: James Harden’dan 50 sayılık şov!

NBA'de Los Angeles Clippers evinde Detroit Pistons’u konuk etti. Maç ev sahibi Clippers’ın 123-115’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Maça James Harden damga vurdu. Karşılaşmayı 50 sayı - 4 ribaund ve 5 asist ile tamamlayan 35 yaşındaki skorer guard, kariyerindeki 24'üncü 50 sayılık performansı göstermiş oldu. İşte detaylar.
NBA'de bu sabaha karşı 8 maç oynandı. Los Angeles Clippers'ın Detroit Pistons'u evinde 123-115 mağlup ettiği maça James Harden damga vurdu.
Karşılaşmayı 50 sayı - 4 ribaund ve 5 asist ile tamamlayan 35 yaşındaki skorer guard, kariyerindeki 24'üncü 50 sayılık performansı göstermiş oldu. Clippers'ta ayrıca Bogdan Bogdanovic 23, Ivica Zubac 22 sayı ile Harden'a eşlik etti.
Detroit Psitons cephesinde ise; Cade Cunningham 37, Dennis Schröder 21, Malih Beasley de 14 sayı ile öne çıkan isimler oldu.
NBA’DE GECENİN TOPLU SONUÇLAR
Utah Jazz 122-125 Washington Wizards
Miami Heat 107-112 Cleveland Cavaliers
Minnesota Timberwolves 125-110 Charlotte Hornets
Portland Trail Blazers 118-128 Boston Celtics
Dallas Mavericks 107-137 Milwaukee Bucks
Sacramento Kings 110-116 Denver Nuggets
Oklahoma City Thunder 120-103 Memphis Grizzlies