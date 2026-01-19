Yeni Şafak
Benfica’dan Rafa Silva için resmi açıklama geldi: Ne zaman transfer olacak?

Haber Merkezi
13:4419/01/2026, Pazartesi
G: 19/01/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Beşiktaş ile Rafa Silva arasındaki yollar ayrılıyor. Siyah beyazlılar, Silva’ya veda etmeye hazırlanıyor. Benfica’nın istediği oyuncu için, Portekiz kulübünden resmi açıklama geldi.

Beşiktaş’ta Rafa Silva ile yolların ayrılması bekleniyor.

Siyah beyazlılar, Rafa için Benfica ile görüşmelerini sürdürüyor.

CMTV’nin haberine göre; Benfica Başkanı Rui Costa, “Rafa Silva’ya güveniyor musunuz?” sorusuna yanıt verdi.


Costa’nın, “Doğru yolda devam edeceğine güveniyorum” dediği iddia edildi.

Portekiz basınında geçen diğer haberlere göre transferin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

