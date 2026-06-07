Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş 20 milyon euro’ya satmıştı: Galatasaray eski aşkını transfer ediyor!

Beşiktaş 20 milyon euro’ya satmıştı: Galatasaray eski aşkını transfer ediyor!

11:597/06/2026, Pazar
G: 7/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe’de tarihi kongre heyecanı yaşanırken, ezeli rakip Galatasaray transfer piyasasını adeta altüst edecek dev bir hamle için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı yönetim, taraftarın yıllardır içinde ukde kalan, eski Beşiktaşlı Portekizli yıldız orta saha için resmi temaslara başladı.

Galatasaray'da orta sahaya yapılacak transfer takviyesi için Gedson Fernandes hamlesi geldi.


GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sözcü'de yer alan habere göre, sarı-kırmızılı yönetimin Spartak Moskova'yla temasa geçtiği ve görüşmelerin başladığı öğrenildi.


GALATASARAY'DA İZ BIRAKTI

Portekizli yıldız, Galatasaraylı taraftarının kalbinde iz bırakmıştı. 2021'de Galatasaray, Gedson'u Benfica'dan yarım sezon kiralamıştı. 


Bu kısa dönemin ardından Portekizli, Galatasaray'da kalmak istese de transferi gerçekleşmemiş, Gedson'un sarı-kırmızılı tişörtle havalimanında beklediği görüntüler de hafızalara kazınmıştı. Anlaşma olmayınca Beşiktaş devreye girip Gedson'u kapmıştı.


GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Siyah-beyazlılardan 20 milyon Euro bonservisle Moskova'nın yolunu tutan 27 yaşındaki yıldız orta saha, yeniden dönüş için yeşil ışık yaktı. Başkan Dursun Özbek de transfere çok sıcak ve tüm şartların zorlanmasını istiyor.


RUSYA PERFORMANSI

Spartak Moskova'da 36 maçta süre bulan Gedson Fernandes, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.


#Galatasaray
#Beşiktaş
#Gedson Fernandes
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Adalet Bakanlığı 5 bin 766 personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı? Adalet Bakanlığı CTE, adliyeler ve icra katibi personel alımı kadro ve branş dağılımı