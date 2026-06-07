Beşiktaş 20 milyon euro’ya satmıştı: Galatasaray eski aşkını transfer ediyor!

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Siyah-beyazlılardan 20 milyon Euro bonservisle Moskova'nın yolunu tutan 27 yaşındaki yıldız orta saha, yeniden dönüş için yeşil ışık yaktı. Başkan Dursun Özbek de transfere çok sıcak ve tüm şartların zorlanmasını istiyor.



