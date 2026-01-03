Beşiktaş altyapısında oynamıştı! Napoli'nin yıldızı Galatasaray'a

Bu sezon İtalyan ekibinde ligde 12 maçta sadece 439 dakika süre alabilen Lang, hamle oyuncusu olmaktan öteye geçemedi. Bu durumdan rahatsızlık duyan 26 yaşındaki Hollandalı futbolcu, menajerlerine talimat verdi. Onlar da Galatasaray ile temasa geçti. Bunun üzerine araştırma yapan sarı-kırmızılılar, oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanma durumunu masaya yatırdı.