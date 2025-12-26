Beşiktaş ile Hakan Çalhanoğlu arasında sürpriz görüşme

Beşiktaş'ın İtalya Serie A ekiplerinden Inter’de forma giyen Luis Henrique için milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun fikrinin sorulduğu öne sürüldü. Bu hamle, kulübün transfer stratejisine yönelik eleştirileri de beraberinde getirdi.
Siyah-beyazlıların, Inter forması giyen 24 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Luis Henrique hakkında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile görüştüğü ileri sürüldü. Beşiktaş yönetiminin, yıldız orta sahanın görüşünü alarak transfer sürecine yön vermeyi planladığı belirtildi.
Hakan Çalhanoğlu’nun geçmişte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer listesinde yer almış olması, bu iddiayı daha da dikkat çekici hale getirdi.
Beşiktaş’ın doğrudan Hakan Çalhanoğlu için girişimde bulunmak yerine, Inter’de forma giyen Luis Henrique’yi sorması spor yorumcusu Serkan Akkoyun'un tepkisini çekti.
Beşiktaş’ın transfer politikasını YouTube’daki NEO Spor kanalında değerlendiren Serkan Akkoyun, siyah-beyazlı yönetimi hedef alan ifadeler kullandı.
Serkan Akkoyun, "Beşiktaş Hakan Çalhanoğlu’na Luis Henrique’yi sormuş. Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer hedefiydi. Yarıştığınız iki takım Hakan’ı almak isterken, siz o takımda oynamayan oyuncuyu Hakan'a soruyorsunuz. Neden Beşiktaş, Hakan'ı almak istemiyor? Hadjam kim? Agbadou kim? Yazın da Fenerbahçe ve Galatasaray’ın gündeminde yıldızlar uçarken Beşiktaş’a Mahmudu Bajo yazılıyor. Kim abi Bajo?" diye konuştu.
Akkoyun’un sözleri, Beşiktaş’ın son yıllardaki transfer tercihleri ve rekabet gücü üzerine süren tartışmaları yeniden alevlendirdi.