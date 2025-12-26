Beşiktaş ile Hakan Çalhanoğlu arasında sürpriz görüşme

Serkan Akkoyun, "Beşiktaş Hakan Çalhanoğlu’na Luis Henrique’yi sormuş. Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer hedefiydi. Yarıştığınız iki takım Hakan’ı almak isterken, siz o takımda oynamayan oyuncuyu Hakan'a soruyorsunuz. Neden Beşiktaş, Hakan'ı almak istemiyor? Hadjam kim? Agbadou kim? Yazın da Fenerbahçe ve Galatasaray’ın gündeminde yıldızlar uçarken Beşiktaş’a Mahmudu Bajo yazılıyor. Kim abi Bajo?" diye konuştu.