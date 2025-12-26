Beşiktaş'a 19 milyon euro'luk gelir! Transferde büyük müjde

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanırken kiralık gönderilen iki yıldızla ilgili iyi haberler geldi. İki oyuncunun satın alma opsiyonlarının kullanılması durumunda Beşiktaş'ın kasasına 19 milyon euro girecek. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta Al-Musrati hayal kırıklığı yaratan performansı sonrası geçen sezonun 2. yarısında Monaco'ya kiralanmıştı. Libyalı futbolcu bu sezonun başında ise satın alma opsiyonuyla birlikte Verona'ya kiralanmıştı.
Verona kariyeri oldukça kötü başlayan Al-Musrati, ilk 11 maçın sadece 3'ünde forma giyebilmişti. Sadece 5 maçı sakatlığı nedeniyle kaçıran Libyalı yıldız, son 4 maçta ise ritim tutturdu.
Al-Musrati'nin uzun süren sakatlık süreci nedeniyle Beşiktaş cephesinde futbolcunun satışına dair inancın yavaş yavaş kırılmaya başladığı sırada İtalya'dan müjdeli haber geldi.
Sözcü'de yer alan habere göre, son haftalardaki performansı sonrası Verona'nın Al-Musrati'den memnun olduğu ve 7 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayı hedeflediği belirtildi. 29 yaşındaki futbolcu Verona'da 7 maçta forma giydi ve 1 asistlik skor katkısı verdi.
Sezon başında İtalya yolunu tutan bir diğer isim ise Semih Kılıçsoy'du. Siyah-beyazlıların genç golcüsü, Al-Musrati gibi satın alma opsiyonuyla Cagliari'ye kiralanmıştı. Geçtiğimiz hafta ligde ilk golünü atan ve performansını yavaş yavaş yukarı çekmeye başlayan 20 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu ise 12 milyon euro.
Verona ve Cagliari'nin futbolcuların satın alma opsiyonlarını kullanması durumunda siyah-beyazlıların kasasına 19 milyon euro girecek.