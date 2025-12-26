Beşiktaş'a 19 milyon euro'luk gelir! Transferde büyük müjde

Sezon başında İtalya yolunu tutan bir diğer isim ise Semih Kılıçsoy'du. Siyah-beyazlıların genç golcüsü, Al-Musrati gibi satın alma opsiyonuyla Cagliari'ye kiralanmıştı. Geçtiğimiz hafta ligde ilk golünü atan ve performansını yavaş yavaş yukarı çekmeye başlayan 20 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu ise 12 milyon euro.