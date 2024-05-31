Trendyol Süper Lig'de bu sezon umduğunu bulamayan Beşiktaş, yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak istiyor. Siyah-beyazlı yönetim, gündemine yıldız golcüyü aldı. İşte ayrıntılar...
Trendyol Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş, yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için harekete geçti.
Başkan Hasan Arat ve ekibi, hoca arayışının yanı sıra transfere de yoğun mesai harcıyor.
Siyah-beyazlıların gündemine son olarak sürpriz bir golcü geldi.
Sky Sports'un haberine göre Beşiktaş, Manchester United'la sözleşmesi sona eren Anthony Martial'i kadrosuna katmak istiyor.
Beşiktaş'ın yanı sıra Marsilya ve Lyon'un da oyuncuyu radarına aldığı ifade edildi.
Geride bıraktığımız sezon Manchester United'da 19 karşılaşmada görev alan Fransız futbolcu, 2 gol atarken 1 de asist yapmıştı.
Fransa Milli Takımı'nın formasını da terleten 28 yaşındaki golcü, çıktığı 30 maçta 2 gol kaydetti.
Martial'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...