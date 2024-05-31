|
Spor

Beşiktaş'a Fransız golcü! Bedava geliyor

Tuğçe Erginkoç
12:16 - 31/05/2024 Cuma
Güncelleme: 12:18 - 31/05/2024 Cuma
Yeni Şafak

Trendyol Süper Lig'de bu sezon umduğunu bulamayan Beşiktaş, yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak istiyor. Siyah-beyazlı yönetim, gündemine yıldız golcüyü aldı. İşte ayrıntılar...

1/ 8

Trendyol Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş, yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için harekete geçti.

2/ 8

Başkan Hasan Arat ve ekibi, hoca arayışının yanı sıra transfere de yoğun mesai harcıyor.

3/ 8

Siyah-beyazlıların gündemine son olarak sürpriz bir golcü geldi.

4/ 8

Sky Sports'un haberine göre Beşiktaş, Manchester United'la sözleşmesi sona eren Anthony Martial'i kadrosuna katmak istiyor.

5/ 8

Beşiktaş'ın yanı sıra Marsilya ve Lyon'un da oyuncuyu radarına aldığı ifade edildi.

6/ 8

Geride bıraktığımız sezon Manchester United'da 19 karşılaşmada görev alan Fransız futbolcu, 2 gol atarken 1 de asist yapmıştı.

7/ 8

Fransa Milli Takımı'nın formasını da terleten 28 yaşındaki golcü, çıktığı 30 maçta 2 gol kaydetti.

8/ 8

Martial'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...

#Beşiktaş
#Transfer
#Anthony Martial
12 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Okullar ne zaman kapanacak 2024? Karneler ayın kaçında verilecek, yaz tatili takvimi açıklandı mı?