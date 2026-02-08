Beşiktaş'ı şoke eden haber! Kiralık gitmişti sezonu kapattı

Serdal Adalı'nın başkan seçildikten sonra ilk transferi Keny Arroyo, 2. transferi ise Elan Ricardo olmuştu. Ancak İki futbolcu da siyah-beyazlılarda tutunmayı başaramadı. Keny Arroyo ile yollar tamamen ayrılırken, Elan Ricardo ise kiralık olarak gönderildi.