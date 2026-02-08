Yeni Şafak
Beşiktaş'ı şoke eden haber! Kiralık gitmişti sezonu kapattı

13:158/02/2026, Pazar
G: 8/02/2026, Pazar
Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen ancak kiralık gönderilen genç yıldız, geçirdiği sakatlığın ardından dizi çıktı ve sezonu kapattı.

Beşiktaş'ın Deportes Tolima'ya kiralık olarak gönderdiği Elan Ricardo, Llaneros'a karşı oynanan maçta büyük bir talihsizlik yaşadı.

Sakatlık geçiren Kolombiyalı futbolcu sahayı gözyaşları içinde terk etti.

Kolombiya basınında yer alan habere göre Elan Ricardo'nun dizi çıktı ve sezonu kapattı. Bu sezon Deportes Tolima'da 4 maça çıkan Ricardo gol ya da asist katkısı veremedi.

Serdal Adalı'nın başkan seçildikten sonra ilk transferi Keny Arroyo, 2. transferi ise Elan Ricardo olmuştu. Ancak İki futbolcu da siyah-beyazlılarda tutunmayı başaramadı. Keny Arroyo ile yollar tamamen ayrılırken, Elan Ricardo ise kiralık olarak gönderildi.

#Beşiktaş
#Elan Ricardo
#Deportes Tolima
