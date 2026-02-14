Beşiktaş'ın Başakşehir maçında tek eksiği var

Beşiktaş kalesini korumakta zorlanıyor





Siyah-beyazlılar, bu sezon oynadığı maçlarda kalesini gole kapatma konusunda güçlük çekiyor. Süper Lig'de 21, Avrupa kupalarında 6 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, bu maçların 6'sında rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi. Tüm kulvarlarda 24 müsabakada filelerinde gol gören siyah-beyazlılar, bu maçlarda 53 kez tabelayı değiştirirken, kalesinde ise 40 gole engel olamadı.