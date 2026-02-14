Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş'ın Başakşehir maçında tek eksiği var

Beşiktaş'ın Başakşehir maçında tek eksiği var

12:5714/02/2026, Cumartesi
G: 14/02/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'in konuğu olacak. Siyah-beyazlıların bu mücadele öncesi tek eksiği var. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka 15 Şubat Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.

Oynadığı 21 karşılaşmada 10 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, 37 puanla 5. sırada yer alıyor. Ligde çıktığı 21 müsabakada 9 galibiyet, 6'şar beraberlik ve yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir ise 33 puanla rakibinin bir basamak altında 6. basamakta kendine yer buldu. Süper Lig'de 10 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, Avrupa kupaları için mutlak galibiyet peşinde.

Eksikler


Siyah-beyazlı takımda, RAMS Başakşehir maçı öncesinde Wilfred Ndidi dışında eksik bulunmuyor. Babasının cenaze merasimi için Nijerya'da bulunan Wilfred Ndidi'nin maça yetişmesinin zor olduğu öğrenildi.

Beşiktaş kalesini korumakta zorlanıyor


Siyah-beyazlılar, bu sezon oynadığı maçlarda kalesini gole kapatma konusunda güçlük çekiyor. Süper Lig'de 21, Avrupa kupalarında 6 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, bu maçların 6'sında rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi. Tüm kulvarlarda 24 müsabakada filelerinde gol gören siyah-beyazlılar, bu maçlarda 53 kez tabelayı değiştirirken, kalesinde ise 40 gole engel olamadı.

El Bilal Toure ve Kristjan Asllani dönüyor


Beşiktaş'ta cezalarını tamamlayan El Bilal Toure ile Kristjan Asllani, görev verilmesi halinde Başakşehir maçında yeniden formasına kavuşacak. Geçen hafta sarı kart cezasından dolayı Alanyaspor'a karşı forma giyemeyen Toure, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda Başakşehir maçında yeniden sahadaki yerini alabilecek. İki maçlık kırmızı kart cezasını tamamlayan Asllani de görev verilmesi durumunda siyah-beyazlı formayla yeniden sahalara dönecek.

Ceza sınırındakiler


Beşiktaş'ta üç oyuncu Başakşehir maçı öncesinde ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve Salih Uçan, Başakşehir karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Göztepe ile oynanacak müsabakada cezalı olacak.

#Beşiktaş
#Başakşehir
#Wilfred Ndidi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan bu yıl ne zaman başlayacak 2026? Diyanet takvimine göre Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi