Beşiktaş'ın yeni golcüsü Hyeon-gyu Oh'un görüntüsü şaşkına çevirdi

<p>Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı Süper Lig maçı öncesinde siyah beyazlıların yeni yıldızı Hyeon-gyu Oh, Tüpraş Stadyumu'nun çimlerine ilk kez ayak bastı. </p>
Beşiktaş'ın Alanyaspor ile karşılaştığı Süper Lig maçında siyah beyazlıların yeni transferi Hyeon-gyu Oh mücadele öncesindeki görüntüsüyle taraftarları şaşkına çevirdi. Güney Koreli yıldız sosyal medyada gündem haline geldi.

Yeni transferi gören Beşiktaşlı taraftarlar şaşkınlık yaşadı. Bunun sebebi yıldız oyuncunun sahaya çıplak ayakla çıkmış olması.

Hyeon-gyu Oh, Alanyaspor maçı öncesindeki ısınmasını çıplak ayakla gerçekleştirdi.

Hyeon-gyu Oh'un psikolojik olarak maça daha iyi hazırlanmak adına böyle bir tercihte bulunduğu öğrenildi.

Hyeon-gyu Oh, kablolu kulaklık kullanması ve müzik dinleyerek koşu gerçekleştirmesi dikkat çekti.

Öte yandan maç öncesinde adının telaffuzu ile ilgili söylemlerde bulunan Hyeon-gyu Oh, "Bana kısaca Q diyebilirsiniz" dedi.

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Hyeon-gyu Oh, Alanyaspor ile oynanan maçın ilk yarısında takımı adına bir penaltı kazandı. Penaltı atışını gole çeviren Orkun Kökçü maçta skoru 2-1'e getirdi.

