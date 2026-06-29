Beşiktaş yeni sezon forma fiyatı, 2026-2027 sezonu forma tanıtımının ardından belli oldu. Nike tarafından tasarlanan siyah, beyaz ve çubuklu Beşiktaş formaları Tüpraş Stadı Moda Merkezi’nde düzenlenen etkinlikle tanıtılırken, yeni sezon formaları Kartal Yuvası’nın resmi internet sitesinde 6 bin 99 TL’den satışa sunuldu.
Beşiktaş’ın 2026-2027 sezonunda kullanacağı Nike imzalı yeni formalar Tüpraş Stadı Moda Merkezi’nde tanıtıldı. Siyah-beyazlı kulübün resmi satış sitesinde yer alan formalara 6 bin 99 TL fiyat biçildi.
Beşiktaş yeni sezon forma fiyatı açıklandı
Beşiktaş’ın 2026-2027 sezonunda giyeceği yeni formalar, Tüpraş Stadı Moda Merkezi’nde düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. Beşiktaş yeni sezon forma fiyatı, kulübün resmi satış sitesi Kartal Yuvası’nda 6 bin 99 TL olarak açıklandı.
Tanıtım programına Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Genel Sekreter Uğur Fora, Basketbol Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven ve Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarımermer katıldı.
Etkinlikte ayrıca yönetim kurulu üyeleri, futbol direktörü Önder Özen, teknik direktör Vincenzo Italiano ile futbolcular Rıdvan Yılmaz, Emirhan Topçu, Mustafa Hekimoğlu ve Vaclav Cerny yer aldı.
Beşiktaş ile Nike arasında yeni dönem
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yeni sezon formalarının Nike tarafından tasarlandığını belirterek iş birliğinin kulübe önemli katkı sağlayacağını söyledi.
Adalı, siyah formanın Beşiktaş’ın asaletini, beyaz formanın kulübün geçmişi ve geleceğini, çubuklu formanın ise siyah ile beyazın birlikteliğini yansıtacak şekilde tasarlandığını ifade etti.
Yeni sezon forma koleksiyonunda öne çıkan ayrıntılar şöyle:
Formanın üretici ve tasarım markası Nike oldu.
Siyah, beyaz ve çubuklu olmak üzere üç farklı forma tanıtıldı.
Yeni sezon formalarının satış fiyatı 6 bin 99 TL olarak belirlendi.
Formalar Kartal Yuvası’nın resmi internet sitesinde satışa sunuldu.
“Kulübün mirasını geleceğe taşıyor”
Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarımermer de Nike ile başlayan iş birliğinin Beşiktaş’ın köklü değerlerini modern tasarım anlayışıyla bir araya getirdiğini söyledi.
İç saha formasının siyah-beyazlı kulübün geleneksel kimliğini, deplasman formasının yenilikçi ve mücadeleci ruhunu, üçüncü formanın ise “Kara Kartal”ın gücünü simgelediğini belirten Sarımermer, formanın futbolcular ve taraftarlarla anlam kazandığını dile getirdi.
Sarımermer, forma ve sponsorluk sürecinde görev alan kulüp yöneticileri ile Nike ekibine teşekkür ederek yeni sezon formalarının Beşiktaş camiasına başarı getirmesini temenni etti.
Forma tanıtımı defileyle tamamlandı
Beşiktaş’ın 2026-2027 sezonunda kullanacağı formaların tanıtım etkinliği, yeni tasarımların sergilendiği defileyle sona erdi.
Yeni sezon formaları, kulübün resmi satış sitesi kartalyuvasi.com.tr üzerinden 6 bin 99 TL fiyatla satışa çıkarıldı.