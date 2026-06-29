“Kulübün mirasını geleceğe taşıyor”





Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarımermer de Nike ile başlayan iş birliğinin Beşiktaş’ın köklü değerlerini modern tasarım anlayışıyla bir araya getirdiğini söyledi.





İç saha formasının siyah-beyazlı kulübün geleneksel kimliğini, deplasman formasının yenilikçi ve mücadeleci ruhunu, üçüncü formanın ise “Kara Kartal”ın gücünü simgelediğini belirten Sarımermer, formanın futbolcular ve taraftarlarla anlam kazandığını dile getirdi.





Sarımermer, forma ve sponsorluk sürecinde görev alan kulüp yöneticileri ile Nike ekibine teşekkür ederek yeni sezon formalarının Beşiktaş camiasına başarı getirmesini temenni etti.