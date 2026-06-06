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Beşiktaşlı futbolcu mesaj yağdırdı, Serdal Adalı Italiano'nun imza töreninden erken ayrıldı

Beşiktaşlı futbolcu mesaj yağdırdı, Serdal Adalı Italiano'nun imza töreninden erken ayrıldı

15:436/06/2026, Cumartesi
G: 6/06/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano dönemi resmen başladı. Başkan Serdal Adalı, milli futbolcu için düzenlenecek kız isteme merasimine katılmak üzere İtalyan teknik adamın imza töreninden erken ayrıldı.

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör olarak göreve başlayan Vincenzo Italiano için düzenlenen imza töreninde, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı'nın açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

Başkan Adalı, İtalyan teknik adamın tanıtıldığı organizasyondan erken ayrılmak durumunda kaldı.

Basın toplantısında soruları yanıtlayan Serdal Adalı, programını yarıda kesmesinin nedenini de açıkladı. Siyah-beyazlı kulübün futbolcularından Rıdvan Yılmaz'ın önemli bir günü olduğunu belirten Adalı, genç oyuncunun kız isteme törenine katılacağını söyledi.

Başkan Adalı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bana soracağınız başka soru varsa, hemen cevaplayayım ve sonra da gideyim. Rıdvan'ın hayırlı bir işi var, mesaj atıp duruyor. Rıdvan Yılmaz'a kız isteyeceğim" dedi.


Serdal Adalı'nın sözleri salonda tebessüme neden oldu.

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