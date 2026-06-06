Beşiktaşlı futbolcu mesaj yağdırdı, Serdal Adalı Italiano'nun imza töreninden erken ayrıldı

Başkan Adalı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bana soracağınız başka soru varsa, hemen cevaplayayım ve sonra da gideyim. Rıdvan'ın hayırlı bir işi var, mesaj atıp duruyor. Rıdvan Yılmaz'a kız isteyeceğim" dedi.





Serdal Adalı'nın sözleri salonda tebessüme neden oldu.