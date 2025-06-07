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Beşiktaş’ta ayrılık: Rus devleri talip oldu!

Beşiktaş’ta ayrılık: Rus devleri talip oldu!

10:037/06/2025, Cumartesi
G: 7/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Beşiktaş’ta transfer hareketliliği hız kesmiyor. Siyah-beyazlıların 2023 yazında CSKA Moskova’dan 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı futbolcu için Rus kulüpleri devreye girdi.

Beşiktaş forması giyen Bahtiyar Zaynutdinov, Rus ekiplerini peşine taktı.


Championat'ta yer alan habere göre, Dinamo Moskova, Zaynutdinov ile ilgileniyor.


Dinamo Moskova'nın, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Beşiktaş'la görüşmelere başladığı belirtildi.

Zaynutdinov ile Zenit ve Krasnodar'un da ilgilendiği ancak şu anda favori ekibin Dinamo Moskova olduğu kaydedildi.


Beşiktaş forması altında toplamda 49 maçta süre bulan Özbek futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

#Beşiktaş
#Bahtiyar Zaynutdinov
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