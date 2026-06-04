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Beşiktaş'ta B planı belli oldu! Vincenzo Italiano olmazsa yerli hoca geliyor

Beşiktaş'ta B planı belli oldu! Vincenzo Italiano olmazsa yerli hoca geliyor

10:354/06/2026, Perşembe
G: 4/06/2026, Perşembe
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Sergen Yalçın'ın ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Vincenzo Italiano ile görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-beyazlı takımın B planında, yerli o hoca bulunuyor.

Beşiktaş’ta teknik direktör arayışlarında sona yaklaşılırken, Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerde yeni bir aşamaya geçildi.

Siyah beyazlı yetkililerin görüştüğü 48 yaşındaki İtalyan teknik adamın, takımın mevcut kadrosunu detaylı şekilde incelemeye aldığı öğrenildi.

Italiano’nun, kadro yapısı üzerinde gerçekleştireceği analizlerin ardından yönetime kapsamlı bir sunum yapacağı belirtildi.

Yönetim de Italiano’nun ortaya koyacağı proje ve talepler doğrultusunda son değerlendirmesini yapacak.


43 yaşındaki teknik adamla anlaşma sağlanamaması durumunda ibre yerli hocaya dönebilir. Başkan Serdal Adalı’nın, Avrupa eleme maçları sebebiyle sezonun erken açılacak olmasından dolayı vakit kaybetmeden işi bitirmek istediği öğrenildi. O konuda da öne çıkan favori isim İlhan Palut.

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