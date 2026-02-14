Beşiktaş'ta Başakşehir öncesi çifte müjde: Sergen Yalçın’ın ‘As’ları dönüyor!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş'ta eksikler tamamlanıyor. Siyah-beyazlılar kritik maç öncesinde iki yıldızından müjdeli haberi aldı.
Beşiktaş'ta cezalarını tamamlayan El Bilal Toure ile Kristjan Asllani, görev verilmesi halinde Başakşehir maçında yeniden formasına kavuşacak.
Geçen hafta sarı kart cezasından dolayı Alanyaspor'a karşı forma giyemeyen Toure, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda Başakşehir maçında yeniden sahadaki yerini alabilecek.
İki maçlık kırmızı kart cezasını tamamlayan Asllani de görev verilmesi durumunda siyah-beyazlı formayla yeniden sahalara dönecek.