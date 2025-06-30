Beşiktaş'ta bir ayrılık daha: Transferi resmen açıklandı

Siyah-beyazlı kulüp, geçtiğimiz sezon kadrosunda düşünmediği ve satın alma opsiyonuyla kiralık olarak gönderdiği futbolcusuyla yollarını ayırdı.
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan'a kiralanan Jackson Muleka'nın ayrılığı gerçekleşti.
Al-Kholood, kiralanan Jackson Muleka'nın satın alma opsiyonunun kullanıldığını açıkladı.
Demokratik Kongolu forvet oyuncusu için siyah-beyazlılara 1.5 milyon euro bonservis ödenecek.
Muleka, 2022-23 sezonunda Standart Liege'den 3.3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'a transfer olmuştu. Siyah beyazlı formayla toplamda 80 karşılaşmaya çıkarken 15 gol atıp, 3 asistlik performans sergiledi.