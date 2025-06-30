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Beşiktaş'ta bir ayrılık daha: Transferi resmen açıklandı

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha: Transferi resmen açıklandı

11:5330/06/2025, Pazartesi
G: 30/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Siyah-beyazlı kulüp, geçtiğimiz sezon kadrosunda düşünmediği ve satın alma opsiyonuyla kiralık olarak gönderdiği futbolcusuyla yollarını ayırdı.

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan'a kiralanan Jackson Muleka'nın ayrılığı gerçekleşti.

Al-Kholood, kiralanan Jackson Muleka'nın satın alma opsiyonunun kullanıldığını açıkladı.

Demokratik Kongolu forvet oyuncusu için siyah-beyazlılara 1.5 milyon euro bonservis ödenecek.

Muleka, 2022-23 sezonunda Standart Liege'den 3.3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'a transfer olmuştu. Siyah beyazlı formayla toplamda 80 karşılaşmaya çıkarken 15 gol atıp, 3 asistlik performans sergiledi.

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