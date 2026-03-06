Yeni Şafak
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi iki önemli eksik

10:076/03/2026, Cuma
AA
Süper Lig'de Galatasaray'la kritik bir derbi mücadelesine çıkacak olan Beşiktaş'ta, bu karşılaşma öncesi iki önemli eksik bulunuyor. İşte detaylar...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide yarın Galatasaray'ı konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mustafa Savranlar üstlenecek.

Süper Lig'de çıktığı 24 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 46 puanla haftaya 4. sırada girdi.

Ligin geride kalan bölümünde oynadığı 24 maçta sahadan 18 kez sahadan galip ayrılan Galatasaray, rakipleriyle 4 karşılaşmada berabere kaldı. Sahadan 2 defa yenilgiyle ayrılan sarı-kırmızılılar, hanesine yazdırdığı 58 puanla zirvede yer alıyor.

Beşiktaş, sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı derbide Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.

Emirhan ve Toure yok


Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesinde iki eksik bulunuyor. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure maçta forma giyemeyecek.

Ceza sınırındakiler


Beşiktaş'ta iki oyuncu derbi öncesinde ceza sınırında. Siyah-beyazlılarda Salih Uçan, Galatasaray derbisinde sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Gençlerbirliği maçında cezalı olacak. Takımda sakat olan Emirhan Topçu da ceza sınırında yer alıyor.

