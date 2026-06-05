Beşiktaş’ta İtalyan devrimi: Kartal yeni teknik direktörüne dev bütçe biçti!

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

Alfredo Pedulla'nın haberine göre ise; Beşiktaş, Vincenzo Italiano'ya yıllık 6 milyon euro'dan iki yıllık sözleşme teklif etti. Italiano'nun ekibine ise sezon başına toplam net 2.5 milyon euro önerildi.



