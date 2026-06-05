Beşiktaş’ta İtalyan devrimi: Kartal yeni teknik direktörüne dev bütçe biçti!

Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğu için geri sayım başladı. Siyah-beyazlıların futbol direktörü Önder Özen'in gizlilikle yürüttüğü operasyon, İtalyan basınının saygın muhabirleri Gianluca Di Marzio ve Alfredo Pedullà tarafından deşifre edildi.
Sezonun sona ermesinin ardından Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sürüyor.
Siyah-beyazlı ekibin futbol direktörü Önder Özen, teknik direktör meselesini bir an önce netleştirmek için yoğun çaba sarf ediyor.
Önder Özen'in görüştüğü isimlerden biri olan Vincenzo Italiano ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
GÖRÜŞMELER SIKLAŞTI
Gianluca Di Marzio'nun aktardıklarına göre; Beşiktaş, Vincenzo Italiano'yu takımın başına getirmek için çabalarını sürdürüyor.
Beşiktaş ve Italiano, görüşmelerini sıklaştırdı. Siyah-beyazlılar, kesin bir anlaşmaya varmak için tecrübeli çalıştırıcıya yoğun bir baskı uyguluyor.
TEKLİF ORTAYA ÇIKTI
Alfredo Pedulla'nın haberine göre ise; Beşiktaş, Vincenzo Italiano'ya yıllık 6 milyon euro'dan iki yıllık sözleşme teklif etti. Italiano'nun ekibine ise sezon başına toplam net 2.5 milyon euro önerildi.
48 yaşındaki çalıştırıcı, teklife tamamen olumlu yaklaştı. Taraflar son detayları görüşüyor.
KARİYERİ
Teknik direktörlüğe Vigontina takımında başlayan 48 yaşındaki Vincenzo Italiano, son olarak Bologna'da çalıştı. İtalyan antrenör kariyerinde Fiorentina, Spezia, Trapani ve Arzignano takımlarında da görev yaptı.