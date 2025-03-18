Beşiktaş’ta kriz derinleşiyor: Solskjaer’den derbi öncesi 8 futbolcuya veda raporu!

Solskjaer net bir rapor verebilmek için derbiyi beklemeleri gerektiğini ileterek “Galatasaray maçı takımda kalacak ve gidecek oyuncular için önemli sınav olacak. Şu anda kafamızda belirlenen futbolcular var ama kesinlikle Galatasaray maçını bekliyorum” yanıtını verdi.



