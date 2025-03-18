Beşiktaş’ta kriz derinleşiyor: Solskjaer’den derbi öncesi 8 futbolcuya veda raporu!

Beşiktaş’ta üst üste alınan puan kayıplarının ardından yönetim teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den takımla ilgili rapor istedi. Tecrübeli teknik adam derbi öncesinde 8 futbolcunun üzerini çizdi. Bu oyuncular ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor. Detaylar haberimizde.
Süper Lig'in 28. haftasımda oynadığı maçta 9 kişi kalan Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor.
Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; siyah beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı karşılaşmanın ardından futbolcularla yaptığı görüşmede "Göreve gelir gelmez maddi tüm imkanları seferber ettik. Sizlerin rahat bir şekilde oynamanız için elimizden geleni yapıyoruz.
Taraftarlarımızı kimsenin hayal kırıklığına uğratmasına göz yumamam. Yenilgiler elbette olacak ancak 9 kişilik rakip önünde bu futbol kabul edilemez" ifadelerini kullandı.
Adalı ayrıca teknik patron Ole Gunnar Solskjaer’le de özel görüşürken takımın durumuyla ilgili net bir rapor istedi.
Solskjaer net bir rapor verebilmek için derbiyi beklemeleri gerektiğini ileterek “Galatasaray maçı takımda kalacak ve gidecek oyuncular için önemli sınav olacak. Şu anda kafamızda belirlenen futbolcular var ama kesinlikle Galatasaray maçını bekliyorum” yanıtını verdi.
Haber detayında, siyah beyazlı takımda gönderilmeye aday 8 futbolcu olduğu iddia edildi. Bu isimler ise şöyle:
Alex Oxlade Chamberlain
Ernest Muci
Ciro Immobile
Onur Bulut
Gabriel Paulista
Bakhtiyor Zaynutdinov
Joao Mario