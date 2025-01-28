Beşiktaş'ta Rafa Silva ile yollar ayrılıyor: Yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve performansıyla büyük beğeni toplayan Rafa Silva, siyah beyazlı takımdan ayrılıyor. Rafa Silva'nın görüşme yaptığı takım ortaya çıktı.
Beşiktaş'ın sezon başında Benfica'dan transfer ettiği Rafa Silva, lige fırtına gibi başlamıştı.
Siyah beyazlı formayla toplamda 31 maça çıkan Silva, 10 gol ve 7 asistle oynadı.
31 yaşındaki oyuncunun bu performansı büyük beğeni topladı.
Fakat Rafa Silva'nın Beşiktaş kariyeri yarım sezon sürecek gibi duruyor.
Beşiktaş, Rafa Silva ile yollarını ayırıyor.
Star'ın Portekiz basınına dayandırdığı habere göre; Rafa Silva, Suudi Arabistan'a transfer oluyor.
Suudi Arabistan'dan ciddi teklifler alan Silva, ayrılağa sıcak bakıyor.
Beşiktaş'ın da rakamın iyi olması durumunda transfere izin vereceği iddia edildi.
Rafa Silva'nın adı El Kadisiyah ile anılıyor