Beşiktaş'ta Salih Özcan transferi çıkmaza girdi! Menajerinin o talebi çıldırttı

11:1412/01/2026, Pazartesi
G: 12/01/2026, Pazartesi
Beşiktaş'ın bir süredir transferi için görüşmelerde bulunduğu Salih Özcan'ın menajerinin talebi, siyah-beyazlı kurmayları çıldırttı.

Beşiktaş'ın orta sahaya yapacağı takviye için bir numaralı aday konumunda bulunan Borussia Dortmund'un Türk futbolcusu Salih Özcan'ın transferinin çıkmaza girdiği iddia edildi. Milli futbolcunun bonservisi konusunda Alman kulübüyle mutabakata varıldığı ancak Salih cephesiyle yapılan pazarlıklarda aradaki farkın büyük olduğu ileri sürüldü.

Sabah'ta yer alan habere göre Salih Özcan'ın menajeriyle görüşmelerini sürdüren siyah beyazlı yönetim, yıllık 2.5 milyon euro üzerinden 3.5 yıllık sözleşme teklif etti. Karşı taraftan ise 4 milyon euroluk bir talep geldi. 

Oyuncunun menajerinin bu tavrı Beşiktaş'ta büyük rahatsızlığa neden olurken, istenilen ücret gerçekçi bulunmadı. Siyah beyazlılarda bu durumun, "Menajeri sezon sonu imza parası koparma çabasında" şeklinde yorumlandı.

Salih Özcan ile henüz yıllık ücret için anlaşma sağlanamazken, yönetimin menajerin istediği uçuk talepleri yerine getirmeme konusunda kararlı olduğu belirtildi.

#Beşiktaş
#Salih Özcan
#Süper Lig
