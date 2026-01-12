Beşiktaş'ta Salih Özcan transferi çıkmaza girdi! Menajerinin o talebi çıldırttı

Sabah'ta yer alan habere göre Salih Özcan'ın menajeriyle görüşmelerini sürdüren siyah beyazlı yönetim, yıllık 2.5 milyon euro üzerinden 3.5 yıllık sözleşme teklif etti. Karşı taraftan ise 4 milyon euroluk bir talep geldi.