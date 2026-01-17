Beşiktaş'ta şampiyonluklar yaşamıştı: Batman Petrolspor'a transfer oldu

2. Lig ekibi Batman Petrolspor, şampiyonluk hedefi doğrultusunda tecrübeli bir ismi kadrosuna kattı. Batman ekibi, Süper Lig geçmişi ve milli takım tecrübesi bulunan tecrübeli oyuncuyla anlaşma sağladı.
2. Lig Beyaz Grup'ta 19 maçta topladığı 43 puanla liderlik koltuğunda oturan Batman Petrolspor, kadrosunu Kerim Frei ile güçlendirdi.
Batman ekibi, 32 yaşındaki kanat oyuncusuyla anlaşma sağladı.
Bu sezon 24 Erzincanspor formasıyla 19 karşılaşmaya çıkan Kerim Frei, takımına 2 asistlik katkı sundu.
Süper Lig kariyerinde Beşiktaş, Başakşehir ve Karagümrük formalarını giyen Kerim Frei, özellikle Beşiktaş’ta geçirdiği dönemle öne çıkmıştı.
Tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı ekipte 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında üst üste iki Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.
