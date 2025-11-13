Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş'ta son dakika Rafa Silva gelişmesi: Şimdi ne olacak?

Beşiktaş'ta son dakika Rafa Silva gelişmesi: Şimdi ne olacak?

19:3813/11/2025, Perşembe
G: 13/11/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber

Bir süredir hakkında kriz olduğu yönünde iddialar yer alan Rafa Silva'nın durumu giderek karmaşık hale geliyor. Rafa Silva ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın durumu karmaşık hale geldi.

Futbolu bırakmak istediği, takımdan ayrılma düşüncesinde olduğu, hatta teknik direktör Sergen Yalçın'la problemler yaşadığı iddiaları ortaya atılan Rafa Silva'nın bugün yapılan idmana çıkmadığı öğrenildi.

Birkaç haftadır ağrıları bulunan ve zaman zaman tedavi olan Portekizli yıldızın durumunu öğrenmek isteyen başkan Serdal Adalı'nın, Rafa ile özel bir görüşme gerçekleştireceği ve buradan çıkacak sonuca göre gerekli açıklamaların yapılacağı bildirildi.

#Beşiktaş
#Rafa Silva
#Serdal Adalı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ e-Devlet başvuruları ne zaman bitiyor? TOKİ sosyal konut başvurusunda hangi belgeler ve şartlar gerekiyor? 500 Bin Sosyal Konut Projesi takvimi