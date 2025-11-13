Beşiktaş'ta son dakika Rafa Silva gelişmesi: Şimdi ne olacak?

Birkaç haftadır ağrıları bulunan ve zaman zaman tedavi olan Portekizli yıldızın durumunu öğrenmek isteyen başkan Serdal Adalı'nın, Rafa ile özel bir görüşme gerçekleştireceği ve buradan çıkacak sonuca göre gerekli açıklamaların yapılacağı bildirildi.