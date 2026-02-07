Beşiktaş'ta yazın ilk transferi Fenerbahçe'den: Cengiz Ünder değil

Beşiktaş’ın, ezeli rakibi Fenerbahçe forması giyen yıldız orta saha için yaz transferinde düğmeye bastığı ve başkan Serdal Adalı'nın bu kez geri adım atmayacağı yazıldı.
Ara transfer döneminin son gününde vites yükselten Beşiktaş, Devis Vasquez, Amir Murillo ve Emmanuel Agbadou’yu İstanbul’a getirerek kadrosunu güçlendirdi. Siyah-beyazlılar, yeni sezon yapılanması kapsamında transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Bu doğrultuda Beşiktaş’ın yaz transfer dönemi için ilk hedefini belirlediği öne sürüldü.
Fanatik’in haberine göre, siyah-beyazlı yönetim Fenerbahçe’nin tecrübeli orta saha oyuncusunu sezon sonunda kadroya katmak istiyor.
Başkan Serdal Adalı’nın geçtiğimiz yaz da bu transfer için dönemin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile temasa geçtiği, ancak teknik direktör Jose Mourinho’dan onay çıkmaması nedeniyle sürecin askıya alındığı ifade edildi.
Haberde, 32 yaşındaki futbolcu için bu kez daha kararlı bir tutum sergilendiği ve Beşiktaş’ın yaz dönemindeki ilk transfer hamlesinin bu isim olmasının beklendiği aktarıldı.
Fenerbahçe ile 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı orta saha, bu sezon 31 maçta 1879 dakika süre alırken 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.