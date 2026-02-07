Beşiktaş'ta yazın ilk transferi Fenerbahçe'den: Cengiz Ünder değil

Haberde, 32 yaşındaki futbolcu için bu kez daha kararlı bir tutum sergilendiği ve Beşiktaş’ın yaz dönemindeki ilk transfer hamlesinin bu isim olmasının beklendiği aktarıldı.





Fenerbahçe ile 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı orta saha, bu sezon 31 maçta 1879 dakika süre alırken 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.