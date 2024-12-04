Beşiktaş'tan derbi için teknik direktör kararı: Fenerbahçe maçında takımın başında o isim olacak

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrılmıştı. Siyah beyazlı takımda, Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkacak teknik adam belli oldu.
Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrılmasının ardından, kulüp başkanı Hasan Arat da istifa etmişti.
Daha sonra Beşiktaş yönetimi, olağan üstü seçimli kongre kararı aldı.
Bu süreç içerisinde teknik direktör Sergen Yalçın ile yapılan görüşmeler olumsuz sonuçlandı.
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde takımın başında Sergen Yalçın'ı görmek istiyordu.
Seçime kadar Beşiktaş'ın teknik adamlık koltuğunda Serdar Topraktepe'nin oturması bekleniyor.
Takımı da Fenerbahçe derbisine yine Serdar Topraktepe ve genç takım teknik direktörü Veli Kavlak hazırlayacak.
Topraktepe, Hatayspor maçının ardından Fenerbahçe derbisi için şu sözleri kullanmıştı:
"Tabi ki derbiler farklı oluyor. Futbolculara o konuda biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız."
"Hem mental, hem saha içi idmanlarımızı yapıp Fenerbahçe maçına hazırlanacağız."