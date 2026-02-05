Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Bilal Erdoğan'dan N'Golo Kante açıklaması: 'Kulüp ayrımı yapmadan bütün meseleler çözülmüştür'

Bilal Erdoğan'dan N'Golo Kante açıklaması: 'Kulüp ayrımı yapmadan bütün meseleler çözülmüştür'

21:575/02/2026, Perşembe
G: 5/02/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde katıldığı 'Kütüphane Sohbetleri'nde, Fransız futbolcu N'Golo Kante’nin Fenerbahçe’ye transfer olma sürecine ilişkin soruya yanıt verdi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, gençlerle bir araya geldiği sohbette açıklamalarda bulundu.

Bilal Erdoğan, Fransız futbolcu N'Golo Kante’nin Fenerbahçe’ye transfer olma sürecine ilişkin detayların sorulması üzerine Türkiye'nin sporcu bir Cumhurbaşkanına sahip olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

“Bu ne ilk ne son. Bir kere Türkiye’de sporcu bir Cumhurbaşkanı var. Kendisi 10 seneden fazla amatör futbol oynamış, Fenerbahçe’den transfer teklifi almış, direkten dönmüş. Bizzat sporcu olan bir Cumhurbaşkanı var.”

“Dolayısıyla spor kamuoyu da zaman zaman Cumhurbaşkanı’na haksızlık etti. Her camianın zaman zaman Cumhurbaşkanına çok ciddi falsoları oldu ama Cumhurbaşkanı, her camianın önemli meselelerini çözmüş kişidir.”

“İşte Galatasaray’ın stadını yapmıştır, Beşiktaş’ın bir şeyini yapmıştır. Zaten sorduğun zaman söylerler, sormadan kolay kolay söylemezler. Cumhurbaşkanı, bu transfer başka bir kulübün olsa yine yapardı.”

#Recep Tayyip Erdoğan
#Bilal Erdoğan
#N'Golo Kante
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Açık Öğretim Lisesi AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB takvimi açıklandı