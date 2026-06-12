Bir dönem Türk futboluna damga vurmuşlardı: Farklı isimle geri dönüyorlar

Türkiye'nin ilk Anadolu ilçe takımı olarak Süper Lig'de 7 sezon mücadele eden, 2018'de Fenerbahçe ve Galatasaray'ı finalde mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası ile TFF Süper Kupa'yı kazanan ve UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Akhisarspor, farklı bir kulübün çatısı altında amatör liglere dönüş yapıyor.