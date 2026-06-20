Bizi 10 kişiyle yıkan Paraguay'ın hocasından olay Türkiye sözleri! "Avustralya maçı..."

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda sabaha karşı oynanan ve A Milli Futbol Takımımızın %79 topla oynamasına rağmen 1-0 kaybederek turnuvaya havlu attığı tarihi maçın yankıları sürüyor. Karşılaşmanın büyük bölümünü 10 kişi oynamasına rağmen Bizim Çocuklar'a geçit vermeyen Paraguay’da teknik direktör Gustavo Alfaro, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Türkiye'yi 10 kişi kaldığı maçta 1-0 yenerek 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk galibiyetini alan Paraguay'da, teknik direktör Gustavo Alfaro karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
"EĞER BİRİ SİZE 'PARAGUAY ÖLDÜ' DERSE ŞÜPHE DUYUN"
Alfaro galip geldiklerini ancak tevazu ile çalışmaya devam etmeleri gerektiğini dile getirdi ve "Eğer biri size 'Paraguay öldü' derse şüphe duyun. Hemen inanmayın. Bugün kazanmış olmamız, kutsal bir takım olduğumuz anlamına gelmez; ihtiyat ve tevazu ile çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
"ZAFER TAMAMEN OYUNCULARIMIN"
Futbolcularını cesaretlerinden dolayı öven Arjantinli teknik adam, "Büyük bir yoğunluk yaşadık, bunun belirleyici bir maç olduğu gerçeğine odaklandık, yarının olmadığını, bugünün o gün olduğunu biliyorduk. Yaşanan her şeyle yüzleşmek zorundaydık. Oyuncuları bu bağlılık, dayanışma ve formaya olan özverilerinden dolayı tebrik etmek ve teşekkür etmek istiyorum. Zafer tamamen onların. Hiç şüphem yok, onlarla birlikte yaşıyorum ve formaya ve yapacaklarına olan bağlılıklarını ve özverilerini biliyorum." diye konuştu.
"AVUSTRALYA MAÇI BUNDAN DAHA ZOR OLACAK"
Alfaro henüz hiçbir şey elde etmediklerini ve daha yapılacak çok şey olduğunu vurguladı ve "Soyunma odasında onları tebrik ediyordum ve ihtiyatlı olmalarını istiyordum. Dürüst olmak gerekirse, henüz hiçbir şey başarmadık. Avustralya maçı bundan daha zorlu olacak. Ayaklarımızı yere sağlam basmalı ve Dünya Kupası'nda her şeyin iki kat daha zor olduğunu bilmeliyiz." dedi.