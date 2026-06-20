Bizi 10 kişiyle yıkan Paraguay'ın hocasından olay Türkiye sözleri! "Avustralya maçı..."

"AVUSTRALYA MAÇI BUNDAN DAHA ZOR OLACAK"

Alfaro henüz hiçbir şey elde etmediklerini ve daha yapılacak çok şey olduğunu vurguladı ve "Soyunma odasında onları tebrik ediyordum ve ihtiyatlı olmalarını istiyordum. Dürüst olmak gerekirse, henüz hiçbir şey başarmadık. Avustralya maçı bundan daha zorlu olacak. Ayaklarımızı yere sağlam basmalı ve Dünya Kupası'nda her şeyin iki kat daha zor olduğunu bilmeliyiz." dedi.











